On alles ajastus! Taani uue kuninga väidetav armuke ilmus lõpuks välja

Taani kuningakoda pole siiani fotosid kommenteerinud, kuid lõppenud aasta viimastel kuudel spekuleeriti, et Frederiki ja tema austraallannast abikaasa Mary abielu on karidel. 2023. aasta viimasel päeval üllatas Taani kuninganna Margrethe avalikkust, kui ta teatas, et loobub tervislikel põhjustel troonist. Siiani on suurem osa kuninglikest ekspertidest kindlad, et Taani sai endale uue monarhi mitte kuninganna isiklike probleemide tõttu, vaid sellise vangerdusega proovis Margrethe päästa oma poja abielu ning nende kuningakoja maine. On teada, et nüüd kuninganna tiitlit kandev Mary on taanlaste seas kõige populaarsem kuningakoja liige ning tema kaotamine oleks olnud nende mainele laastav.