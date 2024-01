Liis Lemsalu karmide kuulujuttude tuules. Vandeadvokaadi abi: tuleb arvestada, et tänase kohtupraktika järgi tuleb oma põhimõtetele ise peale maksta

Kuidas tuleb ennast kaitsta, kui järsku peaks sattuma samasse olukorda, mis Liis Lemsalulgi? Soraineni büroo vandeadvokaadi abi Liisa-Maria Puur kommenteerib, et kui keegi avaldab sinu kohta valeinfot (mida juristid nimetavad ebaõigeteks faktiväideteks), saab nõuda, et ta selle ümber lükkaks - selgesõnaliselt ütleks, et tema väidetu ei ole tõsi. „Kui ta seda teha ei soovi, peavad tal olema tõendid, et tegu on tõega,“ nendib Puur.