Keili Sükijaineni ema tütre noorusaja raskest teemast: pidime sellest palju rääkima

Mullu suvel aasta seksikaimaks naiseks valitud Sükijainen rääkis Kroonikale antud intervjuus, et ta on õppinud end väärtustama ja hoidma ning olema täpselt selline naine, nagu talle meeldib. „Teismelisena uurisin hoolega, kuidas jalanumbrit väiksemaks opereeritakse ja kas kasvu on võimalik kinni keerata, sest ma ei sobinud kunagi punti. Mul on olnud ka faas, kus ma ei jaksanud „blond ja suure naeratusega – järelikult rumal ja lihtsameelne“ stereotüüpidega võidelda ning arvasin, et kui juuksed tumedaks värvin, võetakse mind tõsisemalt. Mingi hetk käis klõks ära ja sain aru, et need, kes kujundavad oma arvamuse välimuse järgi, eksivad ja see näitab neid endid hoopis teises valguses,“ ütles Keili.