Kas kuninglik perekond varjab printsess Catherine’i terviseprobleemi tõsidust?

Vihjed sellest, et Kensingtoni paleel on põhjust varjamiseks, seisid juba tehtud avalduses endas. Kui kuningas Charlesi eesootavast kirurgilisest protseduurist räägiti Buckinghami palee poolt tehtud teatises vägagi avameelselt ning tunnistati avalikkusele, et tegemist on suurenenud eesnäärmega, siis Kate’i puhul tunnistati ausalt, et nad ei soovi täiendavat informatsiooni selle kohta jagada. Kirjutati, et tegemist oli kõhuõõnes tehtud operatsiooniga, mis vajab 10-14 päeva taastumiseks, kuid see oli kõik.