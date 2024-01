Näita oma poolehoidu! Eesti Muusikaauhinnad 2024 Aasta Artisti rahvahääletus on avatud

Kui Eesti Muusikaauhinnad 2024 18 kategooria võitjad valis 160-liikmeline žürii, siis tänasest on avatud rahvahääletus, mille tulemusena selgub, kes on tänavune rahva lemmik ehk Aasta Artist. Aasta Artisti valimis on kolme kategooria – Aasta Naisartist, Aasta Meesartist, Aasta Ansambel – nominendid. Tiitlile kandideerivad: ALIKA, An-Marlen, Anett x Fredi, Bedwetters, MARI KALKUN, NOËP, Riho Sibul, Trad.Attack! ja Vaiko Eplik.