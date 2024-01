Keiti Vilmsi hüljatud koer otsib endiselt kodu: ta ei ole kindlasti see koer, keda aianurka istuma panna

Jaanuari alguses tekitas ühismeedias furoori lugu kalamburisti Keiti Vilmsi (40) koerahülgamisest, millest selgus, et teda ustavalt teeninud koer Madonna sattus tagasi varjupaika pärast seda, kui ta Kadrioru tänavatelt hulkumast leiti. Neljapäevases „Stuudio“ saates jagas varjupaiga kommunikatsioonijuht, et Madonna on endiselt sobiva kodu otsingul.