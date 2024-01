PAPARATSOFOTO | Kas liisk langes? Jüri Ratas põrutas koos vastse sotsiga Lõuna-Eesti poole

Viimastel nädalatel on kirjutatud, kuidas Jüri Ratas teeb otsuse Keskerakonnast lahkumise või erakonda jäämise kohta järgnevate nädalate jooksul. Levivad ka väited, et otsus on mehel juba sisuliselt tehtud ja see jääb vaid vormistamise taha. Ratas ise aga eitab seda.