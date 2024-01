Lahend leitud! Kohus: Jesper Parve ei pea Ants Rootslase kohtukulusid tasuma

Ants Rootslane jagas 18. jaanuari pärastlõunal Instagramis, et saab sel päeval teada midagi väga olulist. „Täna on selline põnev päev, et ma olen esimest korda kohtus. Ma tahtsin seda kogemust saada, sest paljud minu kliendid on olnud aastate jooksul kohtuprotsessidega seotud ja ma tahtsin ka teada, mis tunne see siis on, kui sa oled ise kellegi kohtusse andnud ja ootad seda vastust,“ tutvustas ta.