Perekonnasisene õudusunenägu! Doja Cati ema süüdistab oma poega lauljatari füüsilises väärkohtlemises

Doja Cati (kodanikunimega Amala Ratna Zandile Dlamini) ema Deborah Elizabeth Sawyer väidab värskes kohtuavalduses, et tema 30-aastane poeg Raman Dalithando Dlamini on tekitanud Doja Catile haavu ja sinikaid ning isegi löönud tal mõne hamba suust välja. Samuti on Raman väidetavalt varastanud ja kahjustanud osa superstaari varast. Deborah avalduses seisab ka, et Ramani verbaalsed solvangud on olnud Doja Cati jaoks väga alandavad ja traumeerivad ning pannud teda ebaturvaliselt tundma.