KUUMAD KLÕPSUD | Riided seljast! Näitleja Salma Hayek õrritas fänne seksika fotoseeriaga

„Mõni ütleb, et ära vaata tagasi, aga teinekord avaneb sealt parim vaade,“ naljatles Hayek enda seksikate fotode üle, mille ta neljapäeva õhtul sotsiaalmeediasse postitas.

Aastakümneid tagasi Hollywoodi seksisümboliks tituleeritud Hayeki pildid on võetud üles 1990ndatel ning nendel saab näha staari alasti helelillade voodilinade vahel poseerimas, samal ajal kui ta mustad lokkis kiharad kelmikalt selga või rindu katavad.

Hayeki fännid on fotoseeriast rabatud ja nii mõnigi arvas, et näitlejatar näeb endiselt sama hea välja ka praegu. „Okei, sa ei ole absoluutselt muutunud,“ nentis üks. „Need on üles võetud eile, eks?“ kirjutas teine. „Aegumatu ikoon.“