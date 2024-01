VAATA | Lõpuks siin! Räppar nublu ja Mikael Gabrieli Soome eurolaulu eelvooru lugu on tõeline hitt

Seitse Soome eurolaulu valimisse pääsenud laulu avalikustati 10. jaanuaril. UMK seitsme võistlusloo hulka pääsemise järel sõnasid muusikud Mikael Gabriel ja nublu põhjanaabrite meediale, et nende lugu tuleb esitamisele pooleldi soome keeles ja pooleldi eesti keeles. nublu avaldas siis lootust, et eestlased ei ole pettunud selles, et ta võistleb Eurovisionile pääsemises Soome esindajana. „Nad tunnevad mind. Olen nagu Ameerika mäed, teen kogu aeg hullumeelseid asju. Usun, et nad toetavad mind ka selles,“ leidis Eesti artist.

Varem on nublu kommenteerinud, et tema ja Mikael Gabrieli loo nimi „Vox Populi“ on inspireeritud ühest Eesti samanimelisest raadiosaatest, kuhu inimesed saavad helistada ja oma mõtteid avaldada riigis toimuva kohta. Loo YouTube’i video juurde on kirjutatud, et „Vox Populi“ räägib sellest, et igaühel on õigus oma arvamusele, kuid see ei tee neid tõerääkijateks.

Kokku võistleb Soome Eurovisionil esindamise eest seitse lugu. Võistluslood toodi kuulajate ette 11.-19. jaanuarini, igal tööpäev avaldati üks lugu ning tänaseks on kõik palad avalikustatud. Kuula ka nublu ja Mikael Gabrieli looga konkureerivaid palasid, mis on allpool koos lühikese kirjeldusega välja toodud. Artikli avaldamise ajal on enim vaatamisi YouTube’is Cyan Kicksi palal, kuid tasub meeles pidada, et see lugu avalikustati UMK võistluslugudest esimesena.

Uuden Musiikin Kilpailu tänavune lauluvõistlus toimub 10. veebruaril Tamperes Nokia Arenal. Eurovisioni lauluvõistlus toimub tänavu Rootsis Malmös. Poolfinaalid toimuvad 7. mail ja 9. mail ning suurejooneline finaal 11. mail.

Cyan Kicks - „Dancing With Demons“

Pala on tõeliselt tümpsuv rokilugu, kus bänd Cyan Kicks mõtiskleb selle üle, kas inimese sisemisi deemoneid on võimalik enda kasuks pöörata. Bänd on ka varem UMK-l õnne proovinud, kuid 2022. aastal jäid nad teiseks. Nüüd on nende eesmärk konkurss võita. Oma lavasõu plaanivad nad teha visuaalse ja hoogsa.

Sexmane - „Mania“