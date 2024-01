Peagi 50-aastaseks saav Christian Bale: kuidas on näitlejal õnnestunud kogu oma karjääri vältel skandaalidest hoiduda?

Hollywoodi üks menukamaid näitlejaid Christian Bale sündis 30. jaanuaril 1974 Walesis. Tema isa David Bale oli ettevõtja ja mitmekülgne ühiskonnaaktivist, kes pärines Lõuna-Aafrikast. Ema Jenny on inglise juurtega. Sotsiaalmeedias on liikunud kuulujutt, et Walesi viimaste aastate parim jalgpallur Gareth Bale ja Christian on sugulased, aga nii see pole. Christian Bale on avalikult öelnud: „Ma ei ole uelslane, olen ikka inglane“.