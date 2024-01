„Me saame täna paremini läbi, kui suhtes olles.“ Lauri Pedaja jagas, kuidas tema elukorraldus pärast skandaalset lahkuminekut välja näeb

Novembri lõpus lahvatas skandaal endise telenäo Lauri Pedaja ümber, kui tuli ilmsiks, et ta kirjutas aastate eest alaealistele tüdrukutele ebasündsaid kirju. Umbkaudu samal ajal teatasid Pedaja ja tema abikaasa Gethel Burlaka-Pedaja, et nad on lahku läinud ning nüüd jagas Lauri, kuidas tema ja endise kaaslase Getheli elukorraldus pärast lahkuminekut välja näeb.