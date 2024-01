Produtsent spioonipõneviku „Reetur“ võtetel toimunust: järsku ilmusid välja täisrelvastuses päris laigulised ja politsei

Spioonipõneviku kolmas hooaeg on igas mõttes tõstnud kodumaiste teleseriaalide latti järjest kõrgemale. Kuna sarja tegevus toimub nii Eestis kui ka Belgias, siis tuli ka Brüsselisse minna filmima. ,,Kooskõlastasime nii Europarlamendiga, kui ka kohalike kohvikute ja teiste erinevate instantsidega. Eelarveliselt on see kindlasti märkimisväärne kulu, aga kui me tahame Eesti sarja jälle pügala võrra kõrgemale nihutada, siis peab ka visuaalselt mingisugune järgmine kraad olema peale keeratud,“ tõdeb produtsent.