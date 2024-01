Mihkel Kärmas „Pealtnägija“ intervjuust Liis Lemsaluga: see oleks ikka väga-väga pöörane, kui ta valetab

Kolmapäeva õhtul eetris olnud „Pealtnägija“ saade keskendus ühe teemana lauljatar Liis Lemsalule (31) ja teda viimastel kuudel ümbritsenud kõlakatele, kus väideti, et ta on rasedana narkootikume tarvitanud. Saatejuht Mihkel Kärmas selgitas Kroonikale, et Liisi sõnade tõesuses ei saa ta täielikult kindel olla, ent niivõrd suurejooneline valetamine tundub talle vähetõenäoline.