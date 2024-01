„Mida ma küll tegin, et selle ära olen teeninud?“ Maailmakuulsa räppari Snoop Doggi verinoor tütar sai insuldi

Broadus postitas neljapäeval enda Instagrami kontole story haiglast, kus noor naine on hetkel taastumas, vahendab ajakiri People. „Mul oli tõsine insult öösel. Ma kukkusin kokku, kui nad mulle diagnoosi teatasid,“ kirjutas USA ja maailma ühe kuulsaima räppari tütar. „Ma olen ju vaid 24-aastane, mida ma küll tegin, et olen selle ära teeninud?,“ küsis Broadus ahastavalt.

Kuigi noor naine ei lisanud detaile, mis võiksid viidata tema insuldi põhjustele või hetkeolukorrale, on varasemalt teada, et naine on maadelnud tervisehädadega alates 6. eluaastast. Toona diagnoositi tal põletikuline sidekoehaigus ehk luupus.