Muutused iseseisvuspäeva korralduses: kõik parlamendisaadikud presidendi vastuvõtule kutset ei saa

Kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve sõnul on aastapäevakontsert just niisugune, nagu elu meie ümber: habras, lootusrikas, pühalik, rõõmus, nukker, intiimne, vahel ka valus. „Et elus hästi hakkama saada, peab meil olema koht, kust leida tuge. Enamusele on selleks kodu ja laiemalt kodumaa,“ rääkis Tulve. „Kogu loodu on tervik ning meil ei ole ka siin väikesel maal võimalik millegi eest peitu pugeda. Nii elame praegusel ajal üle erinevaid pingeid, milles me ise ehk otseselt süüdi ei ole, kuid mis meid väga tugevalt mõjutavad. Saame vaid loota, et need pinged ajapikku lahenevad ja sellele on meil kõigil oma võimalus kaasa aidata. Eelkõige hoides oma kodu, kus on turvaline, hea ning kus inimesed armastavad ja hoiavad üksteist.“