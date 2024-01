Esimesed netireaktsioonid nublu ja Mikael Gabrieli euroloole: Euroopa ei saa erinevusest aru, aga eestlased ja soomlased küll!

YouTube`is on öösel avaldatud loo muusikavideo all 19. jaanuari kella 15 seisuga ligi 700 kommentaari. Esmapilgul hakkab silma, et päris palju kiidetakse loo produktsiooni (mille taga on Soome rahvusringhäälingu Yle meeskond), üllatavat tantsulikku muusikavalikut ning Eesti ja Soome omavahelist koostööd. „Mitte keegi Euroopas peale eestlaste ja soomlaste ei saa keele erinevusest aru. Armastan meid kahte riiki koos!,“ kirjutab näiteks üks kasutaja viidates asjaolule, et loos on kuulda nii eesti, kui ka soome keelt.