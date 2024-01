Esimesed kihlveokontorite pakkumised teada! Just nii kõrget kohta ennustatakse nublu ja Mikael Gabrieli loole Soome eurolaulu eelvoorus

Räpparid nublu ja Mikael Gabriel võistlevad tänavu Soome eurolaulu eelvoorus ning eile jõudis avalikkuse ette nende pala „Vox Populi“. Loo YouTube’i video juurde on kirjutatud, et „Vox Populi“ räägib sellest, et igaühel on õigus oma arvamusele, kuid see ei tee neid tõerääkijateks. Laulus kõlab nii soome, eesti kui ka ladina keel, sest loo pealkiri viitab ladinakeelsele fraasile „rahva hääl“. Esimesed netireaktsioonid loole on olnud kiitvad ning sellest tõotab tulla tõeline hitt mõlemal Soome lahe kaldal.