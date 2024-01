Raimond Kaljulaid iseseisvuspäeva vastuvõtu muutustest: president alandab kutseta jäänud riigikogu liikmeid

Tänavu on 24. veebruari vastuvõtule kutsutud traditsiooniliselt inimesed paljudelt elualadelt, nende seas ka näiteks möödunud aastal silma paistnud kultuuri- ja sporditegelasi, hariduselu edendajaid, vaimse tervise eest seisjaid, ühiskonnategelasi, poliitikuid, riigiametnikke ja Eestisse akrediteeritud suursaadikud. Parlamendist on kutsutud Riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, teatati presidendi kantseleist eile.

„See on presidendi soov ja otsus,“ kommenteeris presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Kroonikale tänavust otsust kõiki parlamendiliikmeid presidendi vastuvõtule mitte kutsuda. „Estonia kontserdisaalis on seatud teatud piirid, palju seal kohti on - ei saa rohkem kutsuda, kui inimestel ruumi on.“