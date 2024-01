FOTOD | Korralik möll! Sibyl Vane ja Soome bänd The Lips andsid Pärnus oma ühistuurile avapaugu

„Me oleme The Lipsiga tegelikult koos tuuritanud põhjanaabrite juures juba kümme aastat. Kuidagi on tekkinud selline hea side, mis sai alguse juba 2013. aasta suvel meie esimesel ühisel kontserdil Soomes. Oleme jäänud koostööd tegema ja suhtlema, aga seekord otsustasime nad enne retke Soome kutsuda ka Eestisse esinema,“ selgitas bändi bassist ja mänedžer Heiko Leesment.

Bändid annavad koos neli kontserti, aga lisaks antakse ka mõned eraldi. Laupäeval sõidab The Lips esinema Viljandisse klubisse Konservatoorium. „On veel lahtine, kas anname 25. jaanuaril ühe kontserdi Soomes ka iseseisvalt,“ selgitas Leesment.

Sibyl Vane on Pärnu alternatiivrokitrio, kes Eestis pikka tutvustust ei vaja. Kolme stuudioalbumi, ühe kontsertalbumi ja pea neljasaja kontserdiga Eestis ning kaugemal, on Sibyl Vane end siinse rockipubliku südametesse mänginud. Looga „Thousand Words“ napsati Eesti Laulul neljas koht ja oma muusikaga on köetud kuumaks lavad briti alternatiivroki hiiule Placebo ja mitte grammigi vähem legendaarsele Garbage’ile. Oma 14. tegevusaastale läheb Sibyl Vane aga vastu uue albumi kirjutamisega.