Kaks rinnaoperatsiooni ja mitu tätoveeringut: seksikas Brigita Anton paljastas, kui suure summa on ta oma välimusse investeerinud

Intervjuus ei tee Brigita saladust, et tema büst on kohendatud ja ta lasi endale kunstrinnad paigaldada juba 21aastaselt. „Sain 19aastaselt tütre emaks ja andsin talle rinda poolteist aastat. Harjusin last imetades ära rindade suurusega, sest olen 176 cm pikk ja mulle meeldib, kui keha on proportsioonis. Pärast imetamise lõppu vajusid aga rinnad kokku ja sain ilukirurgi abiga loomulikud väikesed rinnad. Kui läksin lapse isast lahku, lasin paigaldada suuremad silikoonid, mis kehaga paremini sobivad. Nüüd olen väga rahul ega kavatse rohkem muuta. Minu jaoks ei ole tähtis see, mida teised arvavad, vaid et tunnen ennast oma kehas hästi,“ avaldab Brigita.

Ilusalongi pidaja on käinud ka huuli suuremaks süstinud, kuid lasi hiljem süstitud aine eemaldada, sest talle ei meeldinud väga ebaloomulik tulemus. „Olen seda meelt, et kui tekivad kortsud, siis pigem ennetada ja on okei need ära võtta. Aga ainult sellise piirini, et kui keegi sulle otsa vaatab, ei oleks aru saada, et oled seda teinud. Tulemus peab näima loomulik,“ on seksikas naine kindel.