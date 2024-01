Putini tätoveering ja kanepiga patustamine: kes on nubluga „Vox Populi“ loo teinud Soome räppar Mikael Gabriel?

Mõlemal Soome lahe kaldal on sel nädalal palju tähelepanu saanud Eesti räppari nublu ja Soome riimimeistri Mikael Gabrieli lugu „Vox Populi“, mis kandideerib põhjanaabrite eurolaulu valimise konkursil. Kui nublu on eestlastele juba aastaid tuttav, siis nüüd oleks aeg panna pilk peale Mikael Gabrieli tegemistele, et teada saada, kellega tegu on.