Púr Múddi liige Oliver Rõõmus õppis trummimängu selgeks koolikiusamise tõttu: sain kõik vihahood välja elada

„Ma olen käinud kokku kaheksas koolis 12 aasta jooksul,“ paljastas muusik üllatava fakti oma elust. „Kooliperiood ja koolikiusamise teema olid väga karmid. Minu päevad nägidki umbes nii välja, et hommikul käisin koolis ära ja peale kooli läksin koju trumme mängima. Mul oli trummi-set (trummikomplekt – toim) kodus olemas. Mängisin kuskil kell 14–19.“ Toona sai Rõõmus just rokkmuusikast inspiratsiooni. „Kõik vihahood sain välja elada ja see andis ka lõpuks oskuse trummi mängida – ma kogu aeg harjutasin.“