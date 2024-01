KLÕPS | Kanye West kohtus üle pika aja taas avalikult eksabikaasa Kim Kardashianiga

West, kes võttis vahepeal pika pausi sotsiaalmeediast, on viimastel nädalatel postitanud aktiivselt Instagrami küsitavaid fotosid, kus tema praegune kallim Cencori on tihtipeale peaaegu et alasti, tekitades fännides ebamugavust ja palju küsimusi.

West ja Cencori pole oma suhtestaatust kommenteerinud, ent möödunud aasta sügisel jõudis avalikkuse ette infokild, et West ja tema kallim Censori olid sõudnud veidi üle aasta aja tagasi abieluranda. Novembri lõpus hakkasid levima aga kõlakad, et suurt tähelepanu pälvinud suhe on hakanud abikaasadele raskelt mõjuma ning nad on otsustanud oma suhte pausile panna. Hetkel tundub siiski, et paar saab endiselt hästi läbi ning ei plaani veel niipea lahku minna.