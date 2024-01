Näitleja Alec Baldwinile esitati uuesti tapsmissüüdistus

New Mexico vandemeeste kogu esitas Alec Baldwinile seoses 2021. aasta oktoobris vesternivõtteil aset leidnud traagilise juhtumiga uue tapmissüüdistuse, kuna kohalikud prokurörid on sellest ajast peale leidnud „täiendavaid fakte“ tulistamises kasutatud relva kohtuekspertiisi testidest, vahendab BBC Entertainment.

Näitleja Alec Baldwin on varem kategooriliselt eitanud, et tema rekvisiidina kasutatud relva päästikule vajutas. „Kuigi Alec Baldwin on eitanud korduvalt relva päästikule vajutamist, siis kõikide teste arvesse võttes, pidi päästikule siiski olema survet pandud, et see tulistaks,“ kirjeldati kohtuekspertiisi aruandes.