Vägev! Rokilegend Bryan Adams esineb suvel taas Eestis

Bryan Adams sündis 5. novembril 1959 Kanadas. Ta on jätnud muusikaajalukku sügava jälje selliste hittidega nagu „Please Forgive Me“ (1993) ja „Everything I Do (I Do It For You)“ (1991). Muusik on võitnud mitmeid Grammysid ning tema märkimisväärne karjäär on kestnud üle nelja aastakümne, mis vaid tõestab, kui erakordne on tema muusikaline anne.

Adams õppis ise kitarri mängima juba noorena. Muusikataevasse tõusis ta kiirelt 1980ndatel ning temast sai ajastu üks populaarsemaid artiste. 15-aastaselt sai temast Nick Gilderi asendaja bändis Sweeney Todd. 20-aastaseks saades aga avaldas ta omanimelise debüütalbumi, mis on tema globaalse staaristaatuse tõeliseks alguspunktiks. Aastal 1983 välja antud album „Cuts Like a Knife“, millelt pärit hittsingel „Straight From the Heart“ tõi talle kuulsuse kogu Põhja-Ameerikas.

Seejärel välja tulnud album „Reckless“ jõudis edetabelite esikohale nii Kanadas kui USAs ja sellest sai esimene kanadalase album, mis tõusis Kanadas plaatinastaatusesse. Sealt on pärit kuus edetabelites rokkinud singlit, näiteks „Run to You“ ja „Summer of ’69“. USA edetabelihitt, võimas ballaad „Heaven“, on samuti pärit selle albumilt.

Adams jätkas edetabelite valitsemist ka „Everything I Do (I Do It For You)“ välja andmisega aastal 1991 – sellest sai tõeline ülemaailmne hitt, mis jõudis suisa 19 riigis kõrgetele kohtadele. Seejuures oli see Suurbritannia TOP-is 16 järjestikust nädalat. Laul, mis jõudis lõpuks albumile „Waking Up the Neighbours“, müüs üle maailma 15 miljonit koopiat, album ise jõudis 16 miljonini

Adams on tuntud suurepärase laulukirjutajana ning tema sulest on pärit ka sellised ballaadid nagu „Please Forgive Me“ (1993), „All for Love“ (1993) ja „Have You Ever Really Loved a Woman“ (1995). Tema 1993. aastal välja antud parimate hittide kogumik „So Far So Good“ müüs üle kogu maailma 13 miljonit eksemplari ning saavutas mitmes riigis plaatinastaatuse.