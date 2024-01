Näitlejatar Amanda Hermiine Künnapas avameelselt enda välimusest: minu plaan on ette võtta muutus

Seriaalidest „Keeris“, „Padjaklubi“ ja „Kättemaksukontor“ tuttav Amanda Hermiine Künnapas (27) on kaasa teinud ka mitmes teatrilavastuses ja filmides. Möödunud aastal kinodesse jõudnud seikluskomöödias „Vaba raha“ kehastab Amanda Hermiine suunamudija Armanit. Filmis on ka mõned paljastavamad stseenid - vabameelne Amanda palja ihu näitamist kinolinal tabuks ei pea. Siiski on talle oluline kriitiliselt läbi mõelda, kus ja millal oma keha näidata.