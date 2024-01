Lauri Pedaja avaldas, kuidas nad endise kaasaga oma lapsega aega veedavad: see teeb ka ennast õnnelikuks, kui laps on õnnelik

„Pühapäev on perepäev. Nii on see viimasel ajal välja kukkunud ja meile sobib. Kui me värskelt lahkuläinud lapsevanematena hakkasime pusima lahti pundart, et kuidas ja mis Ariaga saab, siis selge oli see, et hakkame teda võrdselt n-ö jagama. Nädal ühe juures ja nädal teise juures. Muud valikud, et jääb vaid ühe või teise juurde, ei tulnud kõne allagi, kuna me mõlemad armastame oma last jäägitult ja ei suuda ilma temata tegelikult üldse olla. Kui see sai paika, siis oli järgmine mõttekoht, et kuidas siis seda üleandmist teha. Paljud soovitasid, et üks viib esmaspäeval lasteaeda ja teine võtab õhtul ära. Räägiti ka sellest, et annad lapse n-ö üle ukse ja lähed omateed. Esmakordselt sellises olukorras olles kõlasid kõik valikud ausad. Põhjendati ju ka, et miks nii või miks naa on hea ja parim,“ kirjutab Lauri Facebookis, et päeva lõpuks vaatasid nad Getheliga teineteisele otsa ja said aru, et pakutud valikud pole nende teema.