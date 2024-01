Linnapea Urmas Klaas esimest korda avameelselt oma eraelust: tütre üks esimesi sõnu oli „Tartu“!

Kümme aastat vankumatult Tartu linnapea ametis püsinud Urmas Klaas (52) on Räpinast pärit, kuid elab ja hingab Tartu vaimustuses. Tema abikaasa Maris (44), kes on ametilt kultuurikorraldaja ja hispaania keele filoloog, on põline tartlane. Maris on üles kasvanud Tammelinnas, kus on Klaaside kodu ka praegu. Maris on Tartus edukalt korraldanud mitmeid olulisi suursündmusi. Seal Urmase ja Marise teed ristusidki, neist said elukaaslased ja 2022. aastal nad abiellusid.