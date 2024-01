Tõeline mereäärne paradiis! Jesper Parve pani Hiiumaa maja müüki

„Tere tulemast meräärsesse paradiisi Kalana külas. Oleme selle koha ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu,“ kirjutasid Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve Facebookis, kes loodavad südamest, et see aitab teistel leida üles inspiratsiooni ning kallistab ka tulevikus uusi omanikke.

Kinnisvaraportaalis kv.ee seisab, et kompleks koosneb suuremast peamajast, väiksemast surfimajast ja saunamajast. „Lisaks on olemas suur kümblustünn, välitualett, lõkke-ja grillikoht ning 150 meetri kaugusel oma privaatne rand. Peamajas on kaks magamistuba-teisel korrusel asub imelise vaate ning mõnusa suure voodiga peamine magamistuba ning alumisel korrusel nariga väiksem magamistuba. Lisaks on olemas suur, valgusrikas ja õdusa kaminaga avatud köögiga elutuba, ning lisaks ka suur puhketuba. Suurel ja päikselisel terrassil on olemas mugav välidiivan ning kõik vajalik mõnusaks äraolemiseks. Väiksemas surfimajas on magamiskohti kahele. Ning saunamaja eesruumi saab samuti kohandada magamistoaks. Kompleks asub mõnusa männimetsa vahetus naabruses, ning suviti on jalutuskäigu kaugusel nii suverestod, kui ka teised maalilised ujumisrannad, seisab kuulutuses.

Jesper ja Mari näitasid oma elamist Kroonika kodu-erile 2020. aasta juunikuus. Jesper ütleb, et lisaks valgusele ja õhule tunnetab ta Kalanas sarnast energiat nagu Balil. See Indoneesiale kuuluv saar mängis aastate eest Jesperi eneseotsingutes olulist rolli – just seal ammutas ta uut väge, heitles lõpuni oma sisemised heitlused, korrastas mõtted ja timmis paika eesmärgid elus.

„Hiiumaa on nagu Bali, paradiis,“ sõnas Jesper toona veendunult. „Esimene sarnasus on kohe see, et kui paned Hiiumaa ja Bali saared kõrvuti, on nad kujult täiesti identsed. Lisaks see olemine ja tegemine on Balil ja Kalanas väga sarnased. Kalana küla on nagu uus Hiiumaa.

Jesper ja Mari on tänaseks koos olnud enam kui kümme aastat. 2022. aasta juulikuus sõudsid nad abieluranda. Paaril on kolm last: pojad Aaron Troy, Thor Ragnar ning tütar Maria Luna.