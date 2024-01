Eestisse pagenud Julia Aug on saanud üle Venemaa igatsusest: pole välistatud, et märtsis tuleb tema esietendusele Alla Pugatšova ise!

Julia Aug (53) tuleb intervjuule hotelli Telegraaf üleni mustas, punane juuksesalk välkumas, käes väike paberkott. Istub maha ja näitab T-särke, mis ta tütar Polina Augile (28) just soetas. „Polka tuleb varsti Tallinna, tahan nii väga talle midagi armsat kinkida,“ lausub Julia.

Leningradis sündinud ja Narvas üles kasvanud Juliat teab Eesti publik peamiselt filmidest „Kupee nr 6“ ja „Seltsimees laps“. Ta lõpetas 1993. aastal näitlejana Leningradi riikliku teatri-, muusika- ja kinoinstituudi ning omandas teise kõrghariduse 2007. aastal lavastajana Venemaa Teatrikunsti Akadeemias. Julia on töötanud Peterburis Brjantsevi-nimelises noorsooteatris, Moskva avangardteatris Gogol Center ja mujalgi Venemaal. Alates 2022. aastast on ta Vaba Lava Narva loovjuht. Julia on mänginud enam kui 40 filmis – näiteks rolli eest filmis „Tsiitsitajad“, mida näidati 2010. aastal Veneetsia filmifestivalil, kiitis teda ka legendaarne filmirežissöör Quentin Tarantino.