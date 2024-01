VIDEO | „Ootan juba uut lugu!“ Jaan Tätte liitus Tiktokiga

„Tänane jutt on ilust,“ ütles Tätte oma TikToki postitatud videos, et ta on vaid korra elus nutnud ilu tõttu. Antud seik leidis aset Vilsandi saarel. „Ma olin siis 13 või 14-aastane. Kui praeguseks korraldatakse talguid ning koristatakse rämpsu, mida meri on toonud randa, siis toona oli iga leid varandus ja suurt raha väärt. Ainus äri, mis ma teinud olen, on see, et müüsin merest leitud kilekotte ja plastmasspudeleid. See oli väga kõva kaup,“ jätkas Tätte.