KLÕPS | Conchita Wursti mäletate? Eurovisionil aastaid tagasi võidutsenud laulja näitas uut välimust

Nüüd on Conchita taas pilti ilmunud, kuna lööb kaasa Saksamaa Eurovisioni eelvooru võiduloo väljaselgitamises. Ta on üks kahest juhendajast, kes hakkab 15 loo seast välja valima Saksamaa tänavust eurolaulu. Suur võitja selgub mitmest etapist koosneva saate „Ich will zum ESC!“ ehk „Ma tahan saada Eurovisionile!“ saate käigus. Saksamaa lõplik esindaja selgub 8. veebruaril otsesaates.

Esimene saade jõuab Saksamaa televaatajate ette juba neljapäeval ja Conchita tutvustab saadet ja oma kaassaatejuhti Instagrami tehtud posituses. Fotol kannab ta šampanjatooni kleiti, mille alla on ta sobitanud musta kollaka logoga t-särgi. Jalas on tal kontsaga mustad saapad. Oma legendaarsetest pikkadest juustest on ta aga loobunud - nüüd on tal tunduvalt lühemad kiharad.