Sinivereliste karmide diagnooside laine jätkub: prints Andrew eksnaisel Sarah Fergusonil diagnoositi raske haigus

Nüüd on Sarahil diagnoositud nahavähk, täpsemini pahaloomuline melanoom, mis on nahavähi üks agressiivsemaid vorme. Briti meedia andmetel oli ta diagnoosist teada saanud mõned päevad pärast jõulupühi ning läks Austria luksuskliinikusse, et ravi saada. Väidetavalt on ta läbinud mitu analüüsi ja kontrolli, et arstid saaksid veenduda, et melanoom leiti selle varajases staadiumis ning ohtu Sarah tervisele ei ole. Raskest diagnoosist ei lasknud Sarah end häirida ja säilitas selle kõige juures optimistliku oleku, vahendab Daily Mail.