„Ma ei saa aru, mis see on.“ Mikael Gabrieli ja nublu konkurent UMK-l kostitas „Vox Populit“ krõbedate võrdlustega

Sini Sabotage, kellele kihlveokontorid ennustavad eelviimast kohta, tundis Mikael Gabrieli aga pea kohe ära. „Kas Miklu on see?“ uuris ta ja lisas, et ta on kunagi Soome räppari DJ olnud. Loo arenedes oli tal aga raskusi selle sõnadest aru saamisega. „Ma ei saa ikka aru, mida ta ütleb. Pumpuli?“ küsis ta esmalt, mis kõlab väga sõna „Populi“ moodi, kuid mis tähendab hoopis puuvilla. „On see ripuli?“ pakkus ta seejärel järgmist soomekeelset sõna, mis tõlkes tähendab kõhulahtisust. „Issand jumal. Ma kuulsin nii palju versioone. Ma ikka ei saa aru, mis see on,“ sõnas ta video lõpus hämmastunult.