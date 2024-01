FOTO | Marilyn Kerro meenutas kohtumist „Vampiiripäevikute“ staariga: ega ma väga aru ei saa, kes mulle kaela hüppas

Marilyn Kerro tegi esmaspäeval oma Facebooki kontole postituse, kus jagas pilti kunagisest toredast hetkest ja meenutas ammusid aegu. Nimelt õnnestus tal aastaid tagasi kohtuda „Vampiiripäevikute“ sarjast tuntud näitleja Ian Somerhalderiga. „See pilt on pärit Moskva ajast, kui alles läksin sinna. Näost on näha, et ega ma väga aru ei saa, kes mulle kaela hüppas ja miks,“ alustas ta foto kirjeldamist ja selgitas, et Ianiga kohtumine oli aset leidnud tänu sellele, et tema sõbranna Ameerika kuulsustele üritusi organiseeris.

„Kuna olin kohe-kohe saates osalemas, kutsus ta mind kuskile konverentsile kaasa. No mõeldud tehtud! Vene keel oli sellel ajal mul väga halb ja ega ma aru saanud, kuhu mind kaasa tiriti. Nii see õhtu läks, kuulsin lugusid tolle härrasmehe elust ja tema perest ning mõtlesin, et täitsa tore teine,“ meenutas Marilyn veel.

Hiljem, kui Marilyn oli saatesse pääsenud, näitas ta pildi Venemaa selgeltnägijale Aleksandr Šepsile, kes samuti saates võistles ning kellega Marilynil hiljem suhe välja kujunes. Mehe silmad olid imestusest suureks läinud ja ta oli Kerrolt uurinud, kust ta näitlejat teab. „„Ee ega ma ei teagi, mingi härra oli, kes kaela hüppas“, vastasin ma. Tuli välja, et just Šeps ise oli Iani suurim austaja ja kui ma ei eksi, siis mingisuguste „Vampiiripäevikute“ tulisem fänn. Ma usun, et sellest hetkest kütkestasin mina Šepsi veel rohkem, kuna olin ju kohtunud tema suurima iidoliga,“ muljetas ta.

„Tagantjärgi naeran, et vot see oleks olnud võimalus, aga kuna ma olin nii eesmärgi kindel inimene ei näinud ma muud enda ümber, kui ainult sihti osaleda saates ja soovi panna ennast proovile,“ kirjutas Marilyn postituse juurde ja sai õppetunni selles, et ainult eesmärgile keskenduda ei tohiks, kuna mõnikord võib oma teekonnal kohata pärleid, mis võivad kellegi suunda muuta esialgsest arvatust paremaks.