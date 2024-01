KLÕPS | Ütles lumetormis „jah“-sõna! Menusarja „Kuidas ma kohtasin teie ema“ peategelane Josh Radnor abiellus

„Ma abiellusin! Kaks nädalat tagasi. Kerges lumetormis. See oli uskumatu, lumine ja õndsust täis nädalavahetus. Olen väga tänulik paljudele inimestele, keda ma armastan, et nad reisisid Cedar Lakes Estate’i, et meiega koos olla,“kirjutas Radnor, tänades ka oma värsket abikaasat. „Ma ei suuda uskuda oma suurt õnne ja et saan seda erakordset naist oma naiseks nimetada.“

Radnar jagas mõni aeg tagasi väljaandele The New York Times, et tema ja Jacobs kohtusid 2022. aasta veebruaris toimunud helimeditatsiooni üritusel, kust nad osa võtsid. „See on tema,“ meenutas Radnor oma toonaseid mõtteid, pärast Jacobsiga kohtumist. „See on minu naine.“