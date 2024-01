Näitleja Sofia Vergara tegi üllatava avalduse: just sel põhjusel puruneski tema seitse aastat kestnud abielu

„Ma tunnen, et see pole lapse suhtes õiglane,“ lisas Vergara. „Ma austan seda, kes seda teeb, kuid see pole enam minu jaoks.“ Vergara, kes sai 1991. aastal oma esimese ja ainsa lapse Manolo Gonzalez Vergara, jätkas: „Mul sündis 19-aastaselt poeg, kes on praegu 32, ja ma olen valmis saama vanaemaks, mitte emaks.“ Seejärel ütles Vergara, et kui tema järgmine partner tahab lapsi, siis „peab ta tulema koos [oma] lastega“.