Leslie Laasner võiks elada rantjee-elu, aga rabab jätkuvalt tööd teha: võtan endale ikka ülesandeid, sest muidu on mandumine jube kiire

Muusikute aasta oodatuim üritus Eesti Muusikaauhinnad tähendab tänavu Leslie Laasneri (49) jaoks teistsugust ootust. Artistinime all Leslie Da Bass tuntud Leslie seekord tiitliheitlusse ei söösta. Seekord lõi Leslie hoopis üritusele uue auhinna, trofee, millest osa on toonitud lausa kõrgläikesse lihvitud kullaga. Ühe neist annab ta ka ise 1. veebruari üritusel Unibet Arenal üle artistile, kes võidutseb parima elektroonilise muusika albumi kategoorias.

„Hakkan vist jõudma faasi, kus on tekkimas juba nii-öelda meistriaeg või puutumatus – et oled juba nagu mingite kategooriate- ja teemadeülene ja pigem disainid juba ise auhinna järgmistele artistidele,“ muheleb Leslie ühel lõunapausil. Argipäeviti on ta eduka loovagentuuri Utopia juht, ühtlasi üks ettevõtte omanikke.