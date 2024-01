FOTOD | Möll läks lahti! Norrat Eurovisionil esindanud Alessandra esines Club Hollywoodis

Alessandra meenutas Kroonikale antud videointervjuus Eurovisionil osalemist kui suurt ja meeldivat unenägu. „See kõik läks super kiirelt, aga ma olen ülimalt tänulik selle eluperioodi eest, sest tänu sellele saan ma täna Eestis üles astuda!“ jagas lauljatar oma emotsioone paar tundi enne esinemist Tallinnas Club Hollywoodis. „Mulle meeldib siin, sest siin on väga intiimne õhkkond publikuga,“ kirjeldas ta enda selja taga laiuvat lava.

Eesti Lauluga konkursiga Alessandra veel tuttav ei olnud, ent Eurovisioni jälgib ta sel aastal kindlasti. „Ma olen põnevil, millise laulu Eesti sel aastal valib!“ nentis ta.

Eestit külastab lauljatar esimest korda ning pärast tänast esinemist ja õhtusööki lubas ta Tallinna linna avastama minna. Oma fännidele lausus ta enne esinemist aga järgmist: „Suur-suur-suur-suur aitäh ja ma ei jõua ära oodata! Paneme Eesti suurima peo püsti!“

Kirglik leek muusika vastu on Alessandra sees alati põlenud. Ta oli vaid kuueaastane, kui võitis oma esimese lauluvõistluse. Alessandra teadis kohe, et tema koht on laval ja just seal ta tunneb end kõige kodusemalt.

„Ma olen muusikat alati väga erilisel viisil tunnetanud,“ on Alessandra öelnud. „Helirea või konkreetse noodi peale võin nutma hakata, sest ma tunnetan seda lihtsalt nii intensiivselt! Seega panen lugusid kirjutades sinna sisse väga palju kirge ja mõtteid. Mulle meeldib ka norra ja itaalia kultuure omavahel põimida. Me vaatame elu erineva pilguga ja mulle meeldib neid kahte erinevat kultuurilist vaatenurka omavahel segada ning vaadata, kuhu see viib.“

Üks Alessandra suurimaid eesmärke on levitada enesearmastusega seotud sõnumeid. See teema on talle koguni nii südamelähedane, et Alessandra arvates tuleks enesearmastust teiste õppeainete kõrval koolis õpetada.