FOTO | Otse lahutamast kihlusesse? Sanna Marini sõrmus tekitab küsimusi

Marin ja Urpilainen võtsid osa Instagramis aset leidnud otse-eetris, kus naised vaatasid oma arutelus üle presidendi rolli ja tähtsuse. Riiki juhtida sooviv Urpilainen avaldas samuti oma seisukohad maailma olukorrast ning rõhutas vastustes näiteks seda, et tema arvates maailma suurimaks probleemiks ikkagi kliimamuutused.

Sanna jagas otseülekande salvestust ka enda Instagrami kontol, mida jälgib üle miljoni kasutaja. Kuigi naised rääkisid vägagi tarka juttu, siis endise peaministri eraeluga kursis hoidvad inimesed jälgisid ka tema käsi ning märkasid, et kuigi Marini keha kaunistasid erinevad ehted, siis tema kätel oli vaid üks sõrmus ja see oli paigutatud just sinna tähtsasse sõrme.

„Ma ei tea, kas mu silmad valetavad, aga ma näen, et Sannal on sõrmes kihlasõrmus. Edu talle, kui see nii on. Seda kahe elukutselise poliitiku vestlust oli huvitav jälgida. Aitäh selle eest,“ seisab ühes populaarseimas kommentaaris antud postituse all. Sarnaseid kirjutisi on antud video alla jäetud teisigi.

Kuigi Marin ja temaga 20 aastat koos elanud Markkus Räikkönen teatasid lahutusest juba eelmise aasta maikuus, siis nende abielu lõpetas seadusliku kehtimise alles eelmisel nädalal. Soome meedias on räägitud endise peaministri uuest väljavalitust juba mitu kuud. Kuigi mehe nime pole avalikustatud, siis on vihjatud, et tegemist on elukutselise juuksuriga.