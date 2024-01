KUULA JA VAATA | Anett ja Fredi avaldasid kontsertvideo ühisele loole „Read Between The Lines“

„Plaadiesikad möödusid väga erilise energiaga, kaks õhtut järjest täis saalidele esineda on kirjeldamatu tunne! Oleme tänulikud kõigile, kes tulid meid kuulama ja muidugi meie bändile ja tiimile, kes panid need õhtud juhtuma!“ kommenteeris Fredi.

„Minu ja Fredi ühise albumi „Read Between The Lines“ tähistamised läksid nii mõnusasti nii Tartus kui Tallinnas, ja tõesti suur-suur rõõm on selle sama satsiga taas lava jagada! Loodan, et kohtume kõigiga juba veebruaris, et nautida taas seda sama ehedat energiat,“ lisas Anett.