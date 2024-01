Norra kuningas kinnitas, et ei astu Taani kuninganna jälgedes: mina ei loobu troonist!

83-aastane Margrethe teatas oma uusaastakõnes, et loobub troonist ja juba kaks nädalat hiljem,14. jaanuaril andis ta võimu üle oma pojale, 55-aastasele Frederikile, kes on nüüdseks kuningas. Taani monarh selgitas oma otsust sellega, et ta käis eelmisel aastal seljaoperatsioonil ning tema tervis ei lase tööülesandeid täita nii aktiivselt, kui ta sooviks. Mitmed tabloidid sahistavad siiani, et vahetuse tegelikuks põhjuseks oli värske kuninga truudusetus ja väidetav salasuhe Hispaania seltskonnadaami Genoveva Casanovaga.

Norra kuningas Harald teatas, et tema antud manöövrit teha ei plaani. Monarh esines teisipäeval Oslo pressikeskuses, mida ta väisas koos oma poja kroonprints Haakoniga, kes on praeguseks hetkeks 50-aastane ehk Taani uuest kuningas vaid viis aastat noorem. „Mina jään selle juurde, mida ma olen alati öelnud. Andsin parlamendile kunagi vande ja see on eluaegne,“ teatas monarh oma kõnes.

33 aastat võimul olnud Harald saab veebruaris 87-aastaseks. Lisaks kõrgele eale on ka temal tekkinud tõsised terviseprobleemid, mille tõttu on pidanud tema lähisugulased kuninga kohustusi ise täitma. Viimastel aastatel on Haraldit kimbutanud muu hulgas operatsiooni nõudnud südameprobleem ja erinevad hingamisteede infektsioonid. Aastaid on ta ringi liikunud karkude toel.

Kuna varem on räägitud põhjamaiste kuningriikide monarhide kokkuleppest, mille järgi ei tohiks keegi enne surma ametist loobuda, siis arvati, et Margrethe lubaduse murdime loob doominoefekti. Värske kõnega tegi Harald spekulatsioonidele lõpu.