Isegi Ken on raevus! Oscarite žürii otsus jätta Margot Robbie ja „Barbie“ režissöör ilma nominatsioonideta on tekitanud Hollywoodis pahameele

Lõppenud kalendriaasta populaarseim film „Barbie“ on tänavusel Oscarite galal nomineeritud kaheksale auhinnale. Gosling pretendeerib kuldmehikesele lausa kahes kategoorias - ta on nomineeritud nii parima meeskõrvaosatäitja kui ka parima laulu Oscarile. „Barbie“ võib võita ka parima filmi kategoorias, kuid seda üllatavam on ka fakt, et aasta suurima filmi režissöör ja peaosatäitja jäeti täiesti kõrvale.

Tuhanded inimesed on sotsiaalmeedias tõdenud sarkastiliselt, et situatsioon meenutabki kogu „Barbie“ stsenaariumit ehk Kenil on palju lihtsam edu saavutada pärismaailmas kui filmi nimitegelasel. Maailmakuulsat meesnukku portreerinud Gosling on aga Robbie ja Gerwigi kõrvalejätmisest isiklikult solvinud.