Suri näitleja ja lavastaja Väino Uibo. Poeg Toomas Uibo: saime mõlemad aru, et need on ühed viimased hetked koos olla

Väino Uibo lõpetas 1963. aastal Tallinna kergetööstuse tehnikumi ja 1970. aastal Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri. Ta töötas aastatel 1970–1975 ja 1977–1981 Vanemuise teatris näitlejana ning aastatel 1981–1989 Ugalas näitleja ja lavastajana. Uibo on juhtinud Kuressaare Linnateatrit ja töötanud Eesti Televisiooni Tartu stuudios. Aastatel 1993–1998 oli ta Elva linnapea.

Toomas meenutas sotsiaalmeedias, et isa oli talle lapsepõlves alati olemas ning koos räägiti tihti ka sügavatel filosoofilistel teemadel. „Isa vihkab kõige rohkem silmakirjalikkust ja ebaõiglust ning ei peida oma suurt empaatiavõimet.“

„Istusin haiglavoodi kõrval ja hoidsin ta käest. Saime mõlemad aru, et need on ühed viimased hetked koos olla,“ jätkas Toomas emotsionaalses sotsiaalmeediapostituses avameelselt. „Rääkisime, kuis jaksasime, mina pärisin, tema püüdis vastata.“