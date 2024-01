SÄUTSUMÖLL | „Lasteaed.“ Kaja Kallase kõhklus presidendi vastuvõtu peo suhtes lõi netirahva kihama

Teisipäeval avaldas peaminister Kaja Kallas, et võib-olla ei osale temagi aastapäeva vastuvõtul. „Ma tunnen ka ennast puudutatuna sellest valikust, seetõttu ei ole ma kindel, kas ma ise sellel peol saan osaleda,“ ütles Kallas Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“.

„Kui aus olla, siis ega ma ei saa presidendi motiividest lõpuni aru. Meil on parlamentaarne riik, kus kõrgema võimu kandja on rahvas, rahvas valib riigikogu ja riigikogu valib peaministri ja presidendi. Seega näiteks minu tööandja on riigikogu,“ kommenteeris Kallas.