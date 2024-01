Kuninganna Camila soovitab allikatel teatel töönarkomaanist kuningas Charlesil enne operatsiooni oma kohustusi vähendada

„Kuninganna ütles talle, et ta peab asju rahulikumalt võtma,“ vahendas The Sun kuningaperele lähedase allika sõnu. Allikad väidavad ka, et kuningale „meeldib olla hõivatud“ ja ta pidevalt „kibeleb tegutsema“. „Tema tööeetika on hästi teada ja see pole kellelegi üllatus,“ lisas allikas. Pärast šokeerivat diagnoosi on kuningas jätkanud töötamist, kuid hiljuti nähti Charlesi sõitmas Suurbritannias Sandringhami kinnistul, kus ta puhkab.