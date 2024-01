FOTOD | Vaata, kuidas näeb välja kultuuripealinna avapeoks valminud lava Emajõe kaldapromenaadil

Pea poolteist nädalat väldanud ettevalmistused on jõudnud lõpusirgele. Tartu linnasüdames Kaarsilla ning Rahu silla vahelisele Atlantise poolsele Emajõe kaldapealsele on kerkinud mastaapne vabaõhuetenduse lavaruum. Lisaks on lõplikult valminud Eesti suurimale sisevetel seilavale jõepraamile Koit ehitatud vee kohal kõrguv jõelava.

Publikule luuakse ala Atlantise vastas Vabaduse puiestee poolsel kaldal. Et etendust paremini näeks, on 35 meetri pikkusele jõepraamile ehitatud ligi 350 ruutmeetri suurune lava ja peale ehitatud platvorm. Võrdluseks, lava annab esinejatele suurema liikumisruumi, kui näiteks Vanemuise suures saalis.

„Lisaks pakaselisele talvele ja ilmataadi ettearvamatusele teeb töö keerukaks see, et alus on konarlik ning lava ulatub üle laeva äärte. Esmakordselt tehakse midagi nii suurt ühele pargasele Eestis,“ rääkis Tartu 2024 avapidustuste peakorraldaja Heigo Teder.

Etendust aitavad tervikuks siduda ja publikule võimendada hiiglaslikud ekraanid, mida on kokku ligi 240 ruutmeetri jagu. „Seda võib võrrelda viie keskmise korteri suuruse kokkuliitmisel,“ märkis Teder. Lisaks on kasutusel 640 valgustehnilist elementi, mis etenduse ajal valguskunstniku Priidu Adlase juhtimisel tööle hakkavad. Samuti on oma koha leidnud ligi sada kõlarit, et katta heliga üle 300 meetri pikkune publiku ala Atlantise vastaskaldal.

Teleülekandeks valmis

Kõik pidi õigeaegselt valmis saama nädala keskpaigaks, kui kohale tuleb televisiooni meeskond. Etteasted ja kaameratöö sätitakse paika sekundi pealt, et peopäeval jõuaks teleülekanne vaatajateni Eestis ja Euroopas. Teleülekande juhi režissööri Marek Miili eestvedamisel on kohapeal kaks liikuvat telejaama ning tööle pannakse 18 kaamerapunkti, sealhulgas nii steadycam’id kui ka droonikaamerad õhust.