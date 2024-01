Pikk ootus on läbi! Kristjan Jõekalda kutsub osalema legendaarsesse telesaatesse

„Kahevõitlus“ on Eesti läbi aegade populaarseim teleekraanidel olnud mälumäng, mille mõtlesid Kristjan Jõekalda ja Teet Margna välja juba sajandivahetuse paiku. Viimati oli see eetris kümnekonna aasta eest ning nüüd toob TV3 legendaarse telemängu värskel kujul taas vaatajateni.

„Kahevõitlus“ erineb klassikalistest mälumängusaadetest oma rahvalikkuse ja humoorikuse poolest. Pole keerulisi mälumänguküsimusi, vaid igale hakkajale eestlasele teada-tuntud teemad koos vastusevariantidega. Stuudios on kaks mängijat, kes hakkavad küsimustele sobilikke vastuseid otsima. Iga küsimusega kaasneb kümme vastusevarianti, millest seitse on õiged ja kolm valed. Õige vastuse andnud mängija saab jätkata vastamist kuni eksimuseni, samas saab taktikalise lisavõimalusena oma vastamiskorra konkurendile loovutada. Stuudios tagab muheda ja humoorika õhkkonna korduvalt Eesti parima telesaatejuhi tiitliga pärjatud Kristjan Jõekalda.

Saates on kokku seitse mänguvooru. Esimeses viies voorus on mängijal võimalik iga õige vastuse eest teenida 10 punkti, ent vale vastus nullib kõik voorus teenitud punktid. Siin tulebki mängu strateegiline võimalus vastamiskord õigel hetkel vastasele loovutada. Kuuendas voorus aga saab õige vastuse eest tervelt 30 punkti, mis tähendabki, et võitja selgub alles kahevõitluse lõpuminuteil. Seitsmendas voorus selgub, millise auhinnasaagiga läheb koju võitja - tal on võimalus valida tavaline küsimus või selle raskem variant (seitsme õige asemel on vaid viis õiget varianti) ning hästi mängides teenida ka vastavalt kopsakam auhind. Iga saate auhinnalaual on kuni 1000 euro väärtuses auhindu ning iga saate võitja pääseb edasi järgmisesse saatesse.